Ohne Grund: Mann greift 17-Jährigen mit Flasche an und wirft mehrere Steine

Ein 35-Jähriger ist in Senden ausgetickt und hat ohne jeglichen Grund einen Jugendlichen angegriffen. Der Mann musste Silvester wohl in Haft verbringen.

Ein 35-Jähriger soll nach Polizeiangaben einen 17-Jährigen erst mit einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen und später mehrere Steine nach dem Jugendlichen geworfen haben. Warum, das sei laut Polizei unklar. Wohl sei der 35-Jährige ohne jeglichen Grund auf den 17-Jährigen losgegangen.

Demnach kam es am Donnerstagabend, 30. Dezember, am Busbahnhof in Senden zu dem Zwischenfall. Dort soll der 35-Jährige eine in seiner Hand haltende Schnapsflasche zerbrochen haben, um damit anschließend auf den 17-Jährigen loszugehen. Die Jacke des Minderjährigen wurde durch den Angriff mit dem zerbrochenen Flaschenhalses vom Bund der Jacke nach oben bis zum Brustbereich beschädigt und zerschnitten. Der 17-Jährige selbst wurde durch die Tat nicht verletzt.

Vorfall in Senden: 17-Jähriger wird leicht verletzt

Der Jugendliche entzog sich dem Angriff. Er rannte in Richtung des Bahnhofsgeländes weg. Hier wurde er jedoch vom 35-Jährigen verfolgt und soll mittels faustgroßen Steinen beworfen worden sein. Der 17-Jährige konnte sich mit den Händen schützen und der geworfene Stein traf ihn nur an der Hand, wodurch leichte Verletzungen entstanden, so die Polizei.

Im weiteren Verlauf fand der Geschädigte Schutz im Innenhof eines Hotels. Dort warf der Täter weiterhin vom Busbahnhofsgelände über die Straße weitere Steine auf den Parkplatz des Hotels in Richtung des Minderjährigen. In Zuge dessen wurde ein geparktes Auto durch einen solchen Stein getroffen. Hinzu kam, dass der 35-Jährige ein vorbeifahrendes Fahrzeug ebenfalls mittels eines faustgroßen Steines gezielt abwarf. Das hintere Beifahrerfenster des Fahrzeuges war geöffnet und somit wurde die auf der Rückbank sitzende 17-Jährige durch diesen Stein an der Schulter getroffen.

Nach dem Eintreffen der Polizei sei der Täter beruhigt und gesichert worden, heißt es. Weiter sei der Täter aufgrund der Mehrzahl an begangenen Straftaten vorläufig festgenommen und noch am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt worden. Er dürfte Silvester in Haft verbracht haben. (AZ)