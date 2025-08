Reifen quietschen, unnötiger Lärm: Polizei stoppt AMG-Fahrer auf Blaubeurer Straße

Die Polizei hat in Ulm zwei Poser gestoppt. Sie sollen mehrfach unnötigen Lärm verursacht haben. Die beiden 19 und 27 Jahre alten Männer waren nach Ermittlerangaben am vergangenen Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, mit jeweils einem Mercedes AMG auf der Blaubeurer Straße unterwegs. Dabei sollen beide beim Beschleunigen so viel Gas gegeben haben, dass die Reifen quietschen. Dies sollen sie mehrfach wiederholt haben. Eine Streife kontrollierte die Fahrer. Nach einem „verkehrserzieherischen Gespräch“ wollten sich beide zur Anzeige nicht äußern, heißt es im Polizeibericht. Sie erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 80 Euro. (AZ)

