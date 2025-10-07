Polizei sucht nach vermisster Frau in Ulm: Hunde und Hubschrauber im Einsatz

In Ulm ist mit Rettungshunden und Hubschrauber nach einer vermissten Seniorin gesucht worden. Ein Mantailer-Hund fand die 81-Jährige am Morgen nach Bekanntwerden ihres Verschwindens stark unterkühlt in einem Gebüsch.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatten Angehörige die Frau am vergangenen Donnerstag, 2. Oktober, gegen 22 Uhr, als vermisst gemeldet, weil sie nicht wie gewohnt zuhause in Böfingen erreichbar gewesen sei. Aufgrund der medizinischen Vorgeschichte der Frau lag nach Polizeiangaben die Befürchtung nahe, dass sie sich orientierungslos und in einer hilflosen Lage befinden könnte. Deshalb setzte die Ulmer Polizei Ulm auch Mantrailer-Hunde und einen Hubschrauber bei der Suche nach der Vermissten ein.

81-Jährige in Ulm vermisst: Rettungshunde finden die Frau in einem Gebüsch

Am Freitagmorgen, gegen 8.20 Uhr, fanden Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Ulm die Vermisste. Die Seniorin wurde stark unterkühlt in einem Gebüsch unweit ihres Wohnhauses in Böfingen durch einen Mantrailer-Hund aufgefunden.

Wie die Rettungshundestaffel der Ulmer Feuerwehr in den Sozialen Netzwerken berichtet, kamen nicht nur hiesige Tiere bei der Suche zum Einsatz. Über das verlängerte Wochenende sei in Ulm ein Seminar gewesen. Deshalb seien auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aschheim und ein Mantrailerteam der DRK Rettungshundestaffel Reutlingen anwesend gewesen. Sofort hätten die sich bereiterklärt, ebenfalls zu helfen.

„Gemeinsam kamen wir rasch zum Erfolg: Personenspürhund Paul vom DRK Reutlingen nahm die Spur der Vermissten zielstrebig auf und verfolgte sie in Richtung eines Grünstreifens. Dort wurde kurz darauf unsere Rettungshündin Shila, die von einem Suchtrupphelfer des DRK Ulm begleitet wurde, fündig: Sie spürte die Dame im Gebüsch auf. Sie war gestürzt und nach einer Nacht im Freien stark unterkühlt, aber ansprechbar. Bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts wurde sie von uns betreut“, heißt es bei Facebook. Rettungskräfte brachten die Dame zur weiteren Behandlung in eine Klinik.