16-Jährige aus Geislingen vermisst: Polizei hofft mit Foto auf Hinweise

Eine 16-Jährige aus Geislingen kam nicht an der Schule an. Die Polizei hofft nun mit einem Foto der Vermissten auf Hinweise bei der Suche nach ihr.

Die 16 Jahre alte Ela Hatice Solak aus Geislingen wird vermisst. Die Polizei sucht die Jugendliche seit Dienstagmorgen. Mit einem Foto des jungen Mädchens hoffen die Ermittler nun auf Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, habe die 16-Jährige gegen 7.30 Uhr ihre Wohnanschrift in Geislingen in Richtung Schule verlassen. Die Schule befindet sich ebenfalls in Geislingen. Dort kam sie aber nicht an.

Polizei Geislingen: So wird die vermisste Ela Hatice Solak beschrieben

Ela Hatice Solak ist etwa 1,67 Meter groß und hat eine "normale" Statur. Sie hat schulterlange, dunkle Haare. Sie trägt einen Nasenring durch die Nasenscheidewand und hat auf dem rechten Unterarm ein Tattoo (Libelle).

Ela Hatice Solak aus Geislingen gilt als vermisst. Foto: Polizei

Zuletzt war sie mit weißen Turnschuhen (Sneakers), einer schwarzer Leggings und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Außerdem hatte sie einen schwarzen Rucksack bei sich.

Da eine Gefährdung der Vermissten nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Kriminalpolizei Göppingen (Telefon: 07161 63-2360) nach der Jugendlichen. Zeugen, die Ela Hatice Solak gesehen haben oder etwas zu ihrem Aufenthalt sagen können, werden gebeten, sich zu melden. (AZ)