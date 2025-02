Überwiegend friedlich – aber auch Zwischenfälle: Die Bilanz der Polizei zum Weißenhorner Fasching

Viel war über die Sicherheit bei Faschingsveranstaltungen in diesem Jahr gesprochen und diskutiert worden. Auch vor den Feierlichkeiten in Weißenhorn. Am Gumpigen Donnerstag waren nach Angaben der Polizei etwa 7000 Menschen beim traditionellen Treiben in der Fuggerstadt unterwegs. Das Fazit laut Polizeibericht: „Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass der weit überwiegende Anteil der Besucher friedlich feierte. Vereinzelt waren jedoch Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen.“

Gegen 22 Uhr kam es demnach in der Hauptstraße zwischen zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Näheres zum Sachverhalt ist der Polizei jedoch bislang nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Die beiden Kontrahentinnen seien deutlich alkoholisiert gewesen, heißt es.

Gegen 23 Uhr habe ein 24-Jähriger auf dem Veranstaltungsgelände der zentralen Faschingsveranstaltung auf dem Kirchplatz eine 23-Jährige weggedrückt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die ihm dann daraufhin ins Gesicht geschlagen haben. Auch hier seien beide Beteiligte alkoholisiert gewesen.

Nach Mitternacht sei es im Bereich Hauptstraße – Kaiser-Karl-Straße zu einem handgreiflichen Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Kontrahenten habe trennen wollen, sei er von einem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden. Auch der soll alkoholisiert gewesen sein. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes seien jedoch ebenfalls weitere Ermittlungen erforderlich.

Fasching in Weißenhorn: 19-Jähriger wird in Gewahrsam genommen

Im weiteren Verlauf sollte ein 19-Jähriger von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus einer Veranstaltung verwiesen werden. Der junge Mann aber sei dieser Aufforderung nicht nachgegangen, sondern sei dem Security-Mitarbeiter vielmehr angegangen. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei soll sich der 19-Jährigen unkooperativ und aggressiv verhalten haben. Er sei ebenfalls alkoholisiert gewesen. Zur Verhinderung weiterer möglicher Straftaten wurde der 19-Jährige in Gewahrsam genommen. Hierbei soll er Widerstand geleistet, die Polizeibeamten beleidigt und einem Beamten ins Gesicht gespuckt haben.

Im Verlauf des gesamten Faschingstreibens seien von der Polizei bei etwa 100 Jugendlichen Jugendschutzkontrollen durchgeführt worden. Diese seien ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, heißt es.