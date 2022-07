Zwei Schwerverletzte am Rande des Biberacher Schützenfestes gefunden

Unabhängig voneinander sollen ein 16- und ein 27-Jähriger nahe des Biberacher Schützenfestes einen Abhang hinuntergestürzt sein. Die Polizei will nun klären, wie das passieren konnte.

Am Rande des Schützenfestgeländes in Biberach sind am frühen Dienstagmorgen zwei schwer verletzte Personen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, sollen die 16- und 27-Jährigen vermutlich alkoholisiert gewesen sein.

Rettungskräfte hätten kurz nach 2 Uhr im Bismarckring zunächst den 16-Jährigen gefunden und kurz darauf den 27-Jährigen. Sie brachten die Verletzten zur Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei nahm derweil die Ermittlungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden getrennt voneinander auf dem Schützenfest im Bereich des "Lagerlebens" unterwegs gewesen sein und dort wohl unabhängig voneinander etwa fünf Meter einen Abhang hinuntergestürzt sein.

Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) will nun klären, wie es zu den Stürzen kam. Sie sucht hierfür Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können. (AZ)