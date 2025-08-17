Icon Menü
Polizeieinsatz Laichingen: Mann eskaliert komplett - Frau geschlagen, Beamte attackiert

Laichingen

Komplett eskaliert: Mann schlägt seine Frau und geht auf Polizisten los

Das Paar hat ein weiteres Paar zu Besuch. Es wird reichlich Alkohol getrunken. Doch dann kippt die Stimmung und es eskaliert vollkommen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei musste in Laichingen anrücken.
    Die Polizei musste in Laichingen anrücken. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In Laichingen ist am Samstagabend ein 49-Jähriger vollkommen eskaliert. Der Mann soll nicht nur seine Frau geschlagen, sondern auch Einsatzkräfte attackiert haben.

    Wie die Polizei berichtet, sei der 49-Jährige zunächst mit seiner Frau und einem weiteren Paar, das zu Besuch war, zusammengesessen. Es sei reichlich Alkohol konsumiert worden, was die harmonische Stimmung zwischen dem 49-Jährigen und seiner Frau zum Kippen brachte. Der Mann soll der ebenfalls 49-Jährigen mit der Hand ins Gesicht geschlagen und sie an den Haaren zu Boden gezogen haben.

    Eine 44-Jährige, die zu Besuch war, verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Als diese vor Ort eintrafen, soll sich der 49-Jährige auch den Einsatzkräften gegenüber sofort sehr aggressiv verhalten haben. Während die Besatzung des Rettungswagens sich um die leicht verletzte Ehefrau kümmerte, soll der Mann die Beamten angegriffen haben. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und fixierten den Aggressor.

    Im Anschluss wurde der 49-Jährige in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 2,6 Promille ergeben, heißt es. Der Mann wird sich nun wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung zu verantworten haben. (AZ)

