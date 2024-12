Polizisten haben richtigen Riecher: 18-Jähriger mit Damenhandtasche fällt auf

Nachdem eine Reisende am Freitagabend ihre Handtasche in einem Zug Richtung Ulm vergessen hatte, nahm ein 18-Jähriger diese einfach mit. Doch eine Streife der Bundespolizei kam ihm auf die Schliche.

Die 41-jährige Geschädigte meldete sich am vergangenen Freitag telefonisch bei der Bundespolizei und gab an, dass sie ihre Handtasche in einem Regionalexpress vergessen habe. Beim Halt des Zuges im Hauptbahnhof Ulm begab sich eine Streife der Bundespolizei zum angegebenen Zug, um nach der Tasche zu sehen. Beim Aussteigen der Fahrgäste fiel den Beamten ein 18-Jähriger auf: Er trug eine schwarze Damenhandtasche unter dem Arm und versuchte zielstrebig an den Beamten vorbeizulaufen.

Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle verstrickte sich der Tatverdächtige mehrfach in Widersprüche. Zudem stellten die Beamten fest, dass es sich um die vergessene Handtasche der Geschädigten handelte. Die Beamten stellten die Handtasche sicher und leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung ein. (AZ)