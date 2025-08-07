Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Polizisten mit Maschinenpistolen in Pfuhl: Das steckt hinter dem Einsatz

Neu-Ulm

Polizisten mit Maschinenpistolen in Pfuhl: Das steckt hinter dem Einsatz

Die Beamten sammelten sich erst in der Ortsmitte, rückten dann zum eigentlichen Einsatzort vor. In der Nachbarschaft herrschte Aufregung. Auslöser war ein Hinweis aus dem Ausland.
Von Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl herrscht am Dienstagabend kurzzeitig Aufregung. Schwer bewaffnete Polizisten rennen in ein Mehrfamilienhaus.
    Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl herrscht am Dienstagabend kurzzeitig Aufregung. Schwer bewaffnete Polizisten rennen in ein Mehrfamilienhaus. Foto: Michael Kroha

    „Oh mein Gott, was ist hier los?“, fragt ein Anwohner, als mehrere Polizisten, teils maskiert, mit Schutzhelm und schwer bewaffnet im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl durch eine Wohnsiedlung rennen. Ihr Ziel ist ein Mehrfamilienhaus. Sie gehen rein. Ein Beamter postiert sich mit Maschinenpistole auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beobachtet das Gebäude, andere scheinen auf die Rückseite des Hauses zu springen. Es herrscht Aufregung am Dienstagabend in der Nachbarschaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden