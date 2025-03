Preise, Trends und Co – das erwartet Kunden diesen Sommer an den Eisdielen im Kreis Neu-Ulm

Es ist März, der Frühling beginnt. Die Prognose für das Wochenende: 15 Grad und strahlender Sonnenschein. Eingemummelt in eine Jacke kann es da in der prallen Sonne schon richtig warm werden. Dann muss eine Abkühlung her. Was gibt es da Besseres als ein kühles Eis von der nächsten Eisdiele? Für die meisten Dielen-Betreiber ist der Startschuss zur Eissaison Anfang März gefallen. Dabei ist das Eis an vielen Standorten teurer geworden.

Pfaffenhofer Eisverkäufer: „1,70 Euro ist ein fairer Preis“

Erst Anfang der Woche endete die Winterpause für Luigi Ricchiuti. Der 27-Jährige betreibt seit letztem Sommer das Eiscafé „Kugel a.d. Roth“ auf dem Kirchplatz in Pfaffenhofen. „Von vielen Familien und Kindern wurden wir hier schon angenommen“, sagt er im Interview. Bis jetzt verlaufe alles super, das Märzwetter zeige sich von seiner besten Seite. Dass viele Eisdielen den Preis stark anheben, findet er schade. „Eine Eisdiele ist da, um glücklich zu machen. Du hast einen schlechten Tag, kommst hier vorbei, isst ein Eis und bist happy.“ 2019 habe er noch Eis für 1,30 Euro verkauft. Heute geht auch bei ihm die Kugel für 1,70 Euro über den Tresen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Verkäufern hat er den Preis vom Vorjahr aber nicht erhöht.

Luigi Ricchiuti ist Eisverkäufer aus Leidenschaft. Er führt die Eisdiele Kugel a.d. Roth in Pfaffenhofen. Foto: Alexander Kaya

„Ich finde 1,70 Euro ist noch ein fairer Preis. Das ist noch human“, sagt Ricchiuti mit Blick auf Eishändler in Ulm, die zum teil zwei Euro für eine Kugel verlangen. Was sich bei „Kugel a.d. Roth“ verändert hat, ist der Eislieferant. Im letzten Jahr bezog Richhiuti sein Eis noch aus der Fabrik seines Onkels Mario Scavone in Burlafingen, nun kommt die Ware aus einer anderen Manufaktur. Dafür gibt es neue Sorten: Zitrone-Basilikum, Johannisbeer-Lavendel und Lemontwist-Rosmarin. Der Trend liegt bei solchen Mix-Sorten. Für soetwas würden die Leute auch einen weiteren Weg auf sich nehmen, erklärt er. Am beliebtesten sei aber weiterhin Vanille.

Ricchiuti weiß: Das Auge isst mit. Foto: Alexander Kaya

In Vöhringen ist das Eis besonders günstig

Das Eiscafé Cortina aus Vöhringen feiert heuer sein 60-jähriges Bestehen. „Wir sind eine echte Eismanufaktur“, sagt Betreiber Thorsten Toldo. Sein Vater Umberto Toldo hatte das Café 1965 gegründet. Seitdem ist das Cortina in Familienhand. Durch das gute Wetter und den Fasching konnte Toldo einen besonders guten Saisonstart feiern – „vielleicht den besten seit Bestehen der Eisdiele“, schmunzelt er. Auch nach Jahrzehnten im Geschäft versucht das Cortina mit dem Trend zu gehen. So haben sich gleich zwei neue Eissorten zum Angebot gesellt: Kefircreme mit Himbeere und Cafécrunch. Mit 1,50 Euro pro Kugel ist das Cortina unter den günstigsten Eisdielen im Landkreis. Und das, obwohl das Eis von Toldo selbst hergestellt wird. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Preis aber um 10 Cent erhöht. Sein Wunsch für die Saison: „Sieben Monate Sonnenschein.“

Thorsten Toldo hat die Eisdiele Cortina in Vöhringen vor über dreißig Jahren von seinem Vater übernommen. Foto: Alexander Kaya

Auch die Gelateria Miraval aus Ulm hofft auf einen warmen Sommer. Die erste Märzwoche sei bereits sehr gut verlaufen. Besonders beliebte Sorten sind „Cookies“ und „Snickers“. Auch hier ist das Eis teurer geworden. Die Eis-Kette verkauft ihre selbstproduzierten Kugeln in Ulm und Neu-Ulm für 1,90 Euro, statt für die bisher üblichen 1,80 Euro. Manche Sorten wie Pistazie und Zartbitter kosten noch einmal 40 Cent mehr. Dabei würden sie versuchen, „die Preise niedriger zu halten.“ Zum Vergleich: Bei Voi Gelato in der Ulmer Innenstadt zahlt man zwei Euro für eine Kugel.

Dubai-Eis, Baklava und Amalfi-Zitrone – das sind die neuen Sorten im Kreis Neu-Ulm

Dank des guten Wetters, der Schulferien und des Faschings hatte auch das Eiscafé Cortese in Altenstadt einen guten Saisonstart. Besitzer Giuseppe Cortese setzt in diesem Jahr auf Pistazie: Dubai-Eis heißt seine neueste Kreation. Ein Schokoeis mit Pistaziencreme und Kadayif, auch Engelshaar genannt. Der Preis: stolze 2,50 Euro pro Kugel. Klassische Eissorten kosten hier 1,70 Euro. Immerhin 20 Cent mehr als im Vorjahr. Das liege an den hohen Energie- und Produktionskosten. Für 1,70 Euro bekommt man dann unter anderem Schwarzwälder-Kirsch oder Amalfi-Zitronen-Eis, ein Sorbet aus einer besonders aromatischen Zitrone aus Italien. Schon jetzt produziere man, wenn das Wetter mitspielt, 110 Kilogramm Eis pro Tag. Im Hoch-Sommer sei es teilweise die doppelte Menge, sagt Cortese.

Fruity Fantasy, solche besonderen Sorten sind heute im Trend. Foto: Alexander Kaya

In Ulm hat vor wenigen Tagen eine neue Eisdiele eröffnet. „Eismädchen“ kommt ursprünglich aus Ludwigsfeld und ersetzt den Laden „Eisdealer“ an der Frauenstraße, der selbst erst im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Mit 24 Eissorten, darunter „Baklava“ und „Zitronen-Minze“ möchte „Eismädchen“ künftig die Kundschaft anlocken. Es ist die dritte Filiale von Benjamin Holzinger und Marc Settele. In Ludwigsfeld kostet eine Kugel derzeit 1,70 Euro.