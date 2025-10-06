Wo kann ich Gutes tun? Engagementmesse Ulm/Neu-Ulm feiert am Samstag Premiere

Unter dem Motto „Zwei Städte. Ein Ziel. Mehr Engagement“ findet am Samstag, 11. Oktober, die erste Engagementmesse Ulm/Neu-Ulm statt. Die Freiwilligenorganisationen beider Städte bündeln ihre Kräfte und treten nun gemeinsam auf dem Ulmer Messegelände an. Mehr als hundert Aussteller werden vertreten sein. Der Eintritt ist frei.

Es ist lange her, dass in Neu-Ulm die letzte Ehrenamtsmesse im Edwin-Scharff-Haus stattgefunden hat: 2018 war das und dann kam Corona und danach nichts mehr. Auch in Ulm gab es nach der Corona-Zeit nur noch eine Freiwilligenmesse vor Ort in den Räumen der Vh: im Jahr 2023.

Jetzt, da die fünfte Ausgabe der Neu-Ulmer und die zehnte Auflage der Ulmer Messe ansteht, tun sich die Freiwilligenorganisationen zusammen und stellen erstmals eine große gemeinsame Veranstaltung in der Donauhalle in Ulm auf die Beine. Ehrenamtliche und Vereine sind ohnehin in beiden Städten aktiv, betont Melanie Echteler von der Ehrenamtsbörse Neu-Ulm. „Dem wollen wir gerecht werden.“ Die Engagementmesse soll fortan alle zwei Jahre stattfinden – abwechselnd in Ulm und Neu-Ulm.

Die Menschen haben heute neben Arbeit und Familie gefühlt weniger Zeit

Bei der Messe soll jeder Besucher ein für sich passendes Ehrenamt finden. Die Aussteller auf der anderen Seite hoffen auf neue Helfer, die dringend benötigt werden. Vieles habe sich in den vergangenen Jahren verändert, sagt Larissa Heusohn von der Freiwilligenagentur „Engagiert in Ulm“. „Man hat gefühlt nicht mehr so viel Zeit neben Familien- und Arbeitsleben“, erklärt sie. Die Vereine hätten vor allem Probleme, neue Vereinsvorsitzende zu finden.

Doch bei der Engagementmesse am Samstag soll wirklich für jeden, der sich einsetzen möchte, eine Möglichkeit gefunden werden. Im Programmheft sind die Angebote sogar schon markiert, sodass auf den ersten Blick zu sehen ist, welches Engagement sich am besten eignet, wenn man nur einmalig oder bei anfallenden Projekten helfen möchte, wo es möglich ist, auch nur digital zu helfen, und welche Angebote sich besonders für Schüler eignen oder für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Unter den Ausstellern finden sich die Feuerwehren aus Ulm und Neu-Ulm, Amnesty International, die Bahnhofsmission in Ulm, Kultur-Casino Neu-Ulm, die Stiftung Gartenkultur, das Hospiz Ulm, aber auch vor Ort weniger bekannte Vereine wie „Boys to Men Girls to Women Mentoring“. Auch die Rettungshundestaffel Donau-Iller ist mit dabei und wird eine Vorführung im Außengelände auf die Beine stellen. Die Vereine nutzen die Messe zudem, um untereinander ins Gespräch zu kommen und Verbindungen zu knüpfen, erklärt Melanie Echteler.

Für Kinder gibt es Unterhaltung, für Erwachsene gibt es spannende Workshops

Die Engagementmesse ist nun zwar nicht mehr so zentral gelegen wie die getrennten Messen in der Vergangenheit. Dafür bietet die Donauhalle jetzt mehr Platz, freuen sich die Organisatoren. Eröffnet wird die Messe um 10 Uhr von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und der Ulmer Sozialbürgermeisterin Iris Mann. Bis um 16 Uhr können Besucher vor Ort an den Ständen ins Gespräch kommen. Auch gibt es Workshops, etwa zum Thema „KI im Ehrenamt“. Für Kinder gibt es Angebote wie Vorlesen oder Kinderschminken. Zur Anreise empfiehlt sich der ÖPNV, die Parkplätze vor Ort sind kostenlos.

Eine Premiere feiert im Rahmen der Messe auch der Engagementlauf, der vom Einstein-Marathon-Team organisiert wird: Mitmachen kann jeder, egal ob einzeln oder im Team, mit Kinderwagen oder Rollstuhl. Zwischen 10.30 und 11.30 Uhr zahlen unterstützende Firmen einen Euro pro Runde. Die Spenden kommen gemeinnützigen Organisationen zugute, die auf der Messe vertreten sind, erklärt Erich Krnavek von der Initiative Ehrenamt Neu-Ulm. Sie werden aus einem Lostopf gezogen. Auf der 500-Meter-Runde im Außenbereich wird auch Katrin Albsteiger mitlaufen. Anmelden kann man sich am Samstag noch vor Ort.