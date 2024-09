Theater Ulm holt Frauenschicksale auf die Bühne: Die Uraufführung begeistert

Mit dem Theaterstück „Madonnen“ startet das Theater Ulm schonungslos feministisch in die neue Spielzeit. All die Kämpfe, die Frauen im Laufe der Jahrtausende um ihre Rechte und ihre Selbstbestimmung ausfochten, finden ihren Weg auf die Bühne im Großen Haus. Autorin Amanda Lasker-Berlin erzählt von eigentlich alltäglichen Frauenschicksalen. Doch sie tut es auf eine Art und Weise, die berührt, die die große Tragik im Leben der „einfachen Frauen“ erkennen lässt und manchen gar zu Tränen rührt.

Theater Ulm startet mit Uraufführung in die neue Spielzeit

Entstanden ist das Stück als Auftragswerk, die Premiere am Wochenende war gleichzeitig die Uraufführung der „Madonnen“. Die junge Autorin Amanda Lasker-Berlin (Jahrgang 1994) und die Ulmer Schauspieldirektorin Marlene Schäfer haben die Idee zusammen entwickelt. Die große Stärke von Lasker-Berlins Text liegt dabei in der Nahbarkeit ihrer Protagonistinnen. Was ihnen widerfährt und die Wünsche und Sehnsüchte, die sie antreiben, mögen im Stück zwar fiktional sein, doch die Geschichten könnten in all ihrer Tragik genau so passiert sein.

In drei Handlungssträngen zeigt Lasker-Berlin Frauenschicksale, zeigt Frauen, die selbstbestimmt ihr Leben anpacken wollen, die gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit ankämpfen und die daran auch scheitern. Das Private wird politisch, es geht um die großen Kämpfe der Frauenrechtsbewegung, etwa der gegen das Abtreibungsverbot, das in Deutschland bis heute im Paragraf 218 Strafgesetzbuch festgeschrieben ist. Es geht um die Unterdrückung durch Männer, die – auch wenn sie sich vordergründig fortschrittlich geben – doch all die Vorteile des Patriarchats nutzen, wenn es denn dem eigenen Vorankommen dient.

Icon Vergrößern Mechthild steckt in ihrer Ehe mit Hagü fest, der gern all die patriarchalen Strukturen zu seinem persönlichen Fortkommen nutzt. Foto: Marc Lontzek Icon Schließen Schließen Mechthild steckt in ihrer Ehe mit Hagü fest, der gern all die patriarchalen Strukturen zu seinem persönlichen Fortkommen nutzt. Foto: Marc Lontzek

Da sind Isolde (Friederike Pöschel) und Clara (Adele Schlichter), das Mutter-Tochter-Duo nimmt Abschied von der Großmutter, die kistenweise leere Notizbücher hinterlässt. Die leeren Seiten werden zur Metapher für ein Leben, das es nicht hätte geben dürfen, für das die Gesellschaft keinen Platz vorsah. Isolde war als uneheliches Kind geboren. Das machte deren Mutter zu einer Ausgestoßenen. Ein Trauma, das nachwirkt. Enkelin Clara kämpft in der Gegenwart derweil mit ihrem eigenen Kinderwunsch: Sie ist Single, möchte schwanger werden und stößt auch damit an Grenzen – biologisch wie gesellschaftlich.

Madonnen von Amanda Lasker-Berlin: Darum geht es im Stück

Da ist Mechthild (Emma Lotta Wegner). Als Studentin lernte sie ihren späteren Mann Hagü (Maurizio Micksch) kennen. Hans-Günther, der sich gern als Kämpfer für Freiheit und eine gerechtere Gesellschaft inszeniert. Das Publikum entlarvt ihn schnell als Sprücheklopfer (“Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“), als Tyrann, der Frauen geringschätzt und sich selbst als Krone der Schöpfung begreift. An der Uni gab er noch den großen Revoluzzer und schlug dann doch die gutbürgerliche Beamtenlaufbahn als Lehrer ein und zwingt Mechthild die geänderten Lebenspläne auf. Ihr Leben wird in der Ehe über Jahrzehnte zum inneren Kampf – die Wende kommt erst mit der Pensionierung.

Und schließlich ist da Anna (Christel Mayer), die der Tod ihrer Schwester (ebenfalls Adele Schlichter) auch nach mehr als 50 Jahren nicht loslässt. Die starb bei einer illegalen Abtreibung, die ihr als letzter möglicher Ausweg aus ihrer unmöglichen Situation erschien. Die trauernde Schwester und gläubige Christin hadert mit der Frage, wie viel Schuld sie selbst am Tod der Schwangeren trägt.

Icon Vergrößern Anna gibt sich die Schuld am Tod ihrer Schwester, die bei einer illegalen Abtreibung ihr Leben verloren hatte. Foto: Mark Lontzek Icon Schließen Schließen Anna gibt sich die Schuld am Tod ihrer Schwester, die bei einer illegalen Abtreibung ihr Leben verloren hatte. Foto: Mark Lontzek

Ein Madonnenchor, bestehend aus Maria, der griechischen Dichterin Sappho und der britischen Suffragette Emily Davison schafft Kontexte über Zeitengrenzen hinweg und macht dabei deutlich, wie überfrachtet und ideologisch aufgeladen historische Frauenfiguren sind.

„Madonnen“ ist eine rundum gelungene Inszenierung von Marlene Schäfer, die von einem sehr spielfreudigen Ensemble getragen wird. Ob Adele Schlichter als verzweifelte Schwangere, Maurizio Micksch als arrogant-selbstgefälliger Ehemann oder Christel Mayer als ewig Trauernde – alle Figuren sind außergewöhnlich glaubwürdig auf der Bühne zu sehen. Die zumindest körperlich herausforderndste Rolle des Stücks, die der Madonna, übernimmt diesmal die Statisterie, und zwar Anuschka Herbst (Premierenbesetzung) und Daniela Schock im Wechsel.

Der christliche Titel wird auch im Bühnenbild aufgegriffen: Ein leerer Kirchenraum – protestantisch karg statt katholisch überfrachtet – wird zum Spielort der Figuren. Eine ästhetisch ansprechende Lösung von Ausstatterin Christin Teunert. Die lichttechnische Herausforderung, die der nach oben geschlossene Raum stellt, hat Johannes Grebing bestens gelöst.