Illegale Müllentsorgung: Auch in Nersingen ist das ein Problem

Ein Thema, das die Verwaltung der Gemeinde Nersingen ebenso wie viele Bürgerinnen und Bürger seit Langem beschäftigt, soll nun intensiv angegangen werden: das Problem mit häufigen illegalen Müllablagerungen.

Zwar hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Beschlussfassung bezüglich einer Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung erst einmal vertagt, klar ist aber, dass Müllsünder und -sünderinnen künftig mehr als bisher büßen sollen.

Wenn Asbest im Wald landet

Beklagt wird, dass in Nersingen immer wieder, vor allem an den Container-Standorten, illegal Müll abgelagert wird. Das fange, so wurde in der Sitzung berichtet, beim einfachen Kleiderbügel an und höre beispielsweise bei großen Asbestplatten auf. Aber auch an anderen Orten in der Gemeinde stelle die illegale Müllablagerung ein großes Problem dar. Wohl unterscheidet sich Nersingen da nicht weiter von anderen Kommunen, aber die Verwaltung dort will das Problem mit Zustimmung des Gemeinderats mit einem dem jeweiligen Verstoß entsprechenden Gebührenrahmen energisch angehen..

Jeden Tag wird in Nersingen illegal Müll abgeladen

Der Geschäftsleitende Beamte in Nersingen, Fabian Sniatecki, meinte, die illegale Müllablagerung sei „ein Dauerthema“. Die Mitarbeiter des Bauhofs würden den Müll entsorgen „und am nächsten Tag sieht es wieder genauso aus“. Das Entfernen des Mülls durch den Bauhof oder auch durch Dritte, so teilte die Verwaltung mit, erfolge auf Kosten der Allgemeinheit. Arbeitsaufwand und Kosten hätten in den vergangenen Jahren „kontinuierlich zugenommen“. Sniatecki berichtete, man sei mit Schulen eine Müllpatenschaft eingegangen und würde die Videoüberwachung an den Containern weiter ausbauen. Nach der noch gültigen Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung müssten für „die Entsorgung von unzulässig behandelten, gelagerten und abgelagerten Abfällen“ je angefangene 1000 Liter 300 Euro berechnet werden. Mit dieser Regelung zeigte sich der Gemeinderat nicht einverstanden.

CSU-Fraktionsvorsitzender Albert Riedl etwa forderte bezüglich einer neuen Satzung, die hinsichtlich der Gebühren einen größeren Spielraum lässt: „Wir können nicht bei 50 Euro anfangen, sondern sollten die Strafe gerne höher ansetzen. Wir müssen das Problem in den Griff bekommen.“ Wobei das Wort „Strafe“ umstritten war, zunächst dürfe man nur von „Gebühren“ reden. SPD-Gemeinderat Axel Arbeiter hieb im Prinzip in die gleiche Kerbe: „50 Euro sind relativ gering. Wir müssen die Gebühren zur Abschreckung höher ansetzen. Und wir sollten bei der Literangabe von 1000 auf 100 runtergehen.

In den USA ist es teurer

Franz Merkle (CSU) berichtete, in den USA seien an den Straßenrändern Schilder aufgestellt, dass eine Strafe von 1000 Dollar drohe, wenn man Müll aus dem Auto wirft und forderte, dass in eine neue Satzung möglichst keine Obergrenze für die zu zahlende Gebühr aufgenommen werde. Er forderte für die Müllsünder eine entsprechende Strafe und die Übernahme der Entsorgungskosten: „Es muss weh tun!“ Nersingens Bürgermeister Erich Winkler betrachtete das Problem nüchterner: „Wenn Müll illegal abgelagert wird und dies als Ordnungswidrigkeit zu werten ist, ist das Landratsamt zuständig. Wir reden nur von der Entsorgung. Wir brauchen einen konkreten Rahmen. Wir können für die Entsorgung eines Kleiderbügels nicht 300 Euro verlangen. Was wir machen, muss rechtlich wasserdicht sein. Das muss geprüft werden. Weshalb wir den Beschluss vertagen sollten.“ Dem schloss sich das Gremium einstimmig an.