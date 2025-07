Mit allen Sinnen Inklusion begreifen

Icon vergrößern Blind durch den Parcours – mit viel Fingerspitzengefühl Foto: Leyla Szeiler-Wahl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blind durch den Parcours – mit viel Fingerspitzengefühl Foto: Leyla Szeiler-Wahl

Unter dem Motto „Behinderung erleb- und erfühlbar machen“ fand kürzlich an der Inge-Aicher-Scholl Realschule Pfuhl ein ganz besonderer Projekttag statt. Im Rahmen eines Pilotprojekts erhielten die Schülerinnen und Schüler einer 5. Klasse die Gelegenheit, sich durch eigenes Erleben in die Lebenswelt von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen hineinzuversetzen. Der Tag wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk, insbesondere der Offenen Behindertenarbeit (OBA), umgesetzt – und sollte weit mehr sein als bloße Wissensvermittlung: Es ging darum, Empathie zu fördern, Verständnis zu wecken und Barrieren im Kopf abzubauen.

Einfache Handlungen werden plötzlich mühsam.

In der Turnhalle der Schule durchliefen die Kinder in Kleingruppen mehrere interaktive Stationen. An einer Station simulierten spezielle Brillen verschiedene Sehbehinderungen wie Makuladegeneration oder Glaukom. Mit einem Blindenstock tasteten sich die Kinder über einen Hindernisparcours – eine Herausforderung, die für viele neue Perspektiven eröffnete. Mit Handschuhen, die einen Tremor imitierten, versuchten sie, ein Glas Wasser einzuschenken – einfache Handlungen wurden plötzlich mühsam. „Man merkt erst, wie schwierig manche Dinge sind, wenn man sie selbst kaum hinbekommt“, sagte eine Schülerin bewegt.

Bei Gehörlosigkeit ist man auf Mimik, Gestik und Geduld angewiesen.

Auch der Umgang mit Gehörlosigkeit wurde erlebbar: Lippenlesen, das Fingeralphabet und Übungen mit Gehörschutz zeigten eindrucksvoll, wie sehr man auf Mimik, Gestik und Geduld angewiesen ist. Weitere Stationen ließen die Schüler nachempfinden, wie sich kognitive oder psychische Beeinträchtigungen im Alltag auswirken – zum Beispiel durch vereinfachte Symbolsprache oder strukturelle Hilfen. Organisiert und über viele Monate vorbereitet wurde der Tag hauptsächlich von Sandra Schaich und Friederike Müller (OBA Illertissen, Dominikus-Ringeisen-Werk) in enger Kooperation mit Lehrerin Frau Leyla Szeiler-Wahl. Die Schule sieht in diesem Projekttag den Auftakt für eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk.

