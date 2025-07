Israel-Protest am Ulmer Münster

Unbekannte haben am Samstag am Ulmer Münster Transparente aufgehängt, um gegen den israelischen Rüstungskonzern Elbit mit Standort in Ulm und den Krieg in Gaza zu protestieren. Der Protest richtet sich wie bei anderen Aktionen in Ulm gegen den israelischen Rüstungskonzern „Elbit“, der einen Standort in Ulm hat.

Protest am Ulmer Münster gehen Firma aus Israel

Die etwa 30 Meter langen Transparente am Ulmer Münster herunterhängenden Tücher trugen die Aufschrift: „Elbit raus aus Ulm - Stoppt den Völkermord“. Auf der Ebene von 102 Metern seien zwei lange Transparente angebracht worden. Auf dem einen Transparent wurde gefordert, dass die Firma Elbit Ulm verlassen soll. Das andere Transparent war unleserlich, so Dekan Krannich. Die Polizei Ulm habe die Transparente nach kurzer Zeit entfernt. Die Gesamtkirchengemeinde Ulm wird gegen den oder die Täter Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten. (AZ)