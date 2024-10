Viele Ulmer sind am Samstagmorgen trotz kühlen und nassen Wetters zusammengekommen, um ein Zeichen gegen rechtes Gedankengut und den AfD-Landesparteitag in ihrer Stadt zu setzen. Laut Organisatoren waren bis zu 5000 Menschen am Protestzug durch die Stadt samt Kundgebungen dabei.

