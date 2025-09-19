Protestcamp in Heidenheimer Straße: verbotene Parolen festgestellt

Zwischenbilanz der Polizei zum Protestcamp in der Heidenheimer Straße: Vom 17. bis 21.September findet auf einer Grünfläche in der Heidenheimer Straße eine mehrtägige Versammlung statt. Es wird gegen eine in Ulm ansässige Firma demonstriert, die auch in der Rüstung tätig ist. Im Zuge der Versammlung und den stattfindenden Kundgebungen skandierte nach Polizeiangaben am Donnerstag eine an der Versammlung teilnehmende Person eine verbotene Parole. Gegen die Person wird strafrechtlich ermittelt. Gegen Abend stellten Einsatzkräfte die Personalien von zwei weiteren Personen fest. Dies versuchten etwa 40 Teilnehmende zu verhindern.

Durch konsequentes Einschreiten konnte dies unterbunden werden. Hierbei musste durch die Polizeikräfte teilweise Zwang angewendet werden. Aufgrund von Widerstandshandlungen erfolgte die Festnahme einer weiteren Person. Durch die Widerstandshandlungen