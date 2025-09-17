Demonstration vor Elbit Systems in Ulm: Protestcamp trotz jüngster Angriffe auf Gebäude

Demonstration vor Elbit Systems: Bei der Stadt Ulm ist erneut eine Demonstration („Protestcamp“) vor dem Gebäude der Firma Elbit Systems angemeldet worden, vom 17. bis 21. September. Die Stadt Ulm hat der Anmelderin der Versammlung den Aufbau von Zelten bestätigt. Die Grünfläche vor dem Firmengebäude in der Heidenheimer Straße ist Fläche der Stadt Ulm.

Motto in Ulm: „Shut Elbit Down“

In enger Zusammenarbeit gewährleisten die Bürgerdienste der Stadt Ulm und das Polizeipräsidium Ulm zum einen die Durchführung der Versammlung, zum anderen den Betrieb bei der Firma Elbit Systems Deutschland. Die Einhaltung der Auflagen, zu denen unter anderem der Abstand zum Gebäude und Vorgaben zur Lautstärke gehören, wird dabei durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt. Das Motto des Protests lautet „Shut Elbit Down“ – schließt Elbit. In Mitteilungen in den Sozialen Medien begründen die Aktivisten und Aktivistinnen ihre Forderung damit, dass das Rüstungsunternehmen 85 Prozent der in Gaza vom israelischen Militär verwendeten Drohnen produziere. Ein Sprecher von Elbit Systems Deutschland, Tochterunternehmen des israelischen Waffenkonzerns, weist das zurück: Aus Ulm werde nichts an die israelischen Streitkräfte geliefert.

Jüngst war das Elbit-Produktionswerk in Ulm mit Rauchbomben und Farbbeuteln attackiert worden. Die Täter sprühten zudem Graffiti mit politischem Inhalt auf den Parkplatz. Nach der Attacke auf das Gebäude des israelischen Rüstungskonzerns Elbit haben Ermittler, wie berichtet, fünf Tatverdächtige festgenommen. (AZ)