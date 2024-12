Dönerhändler verkauft 3,5 Tonnen minderwertiges Fleisch

Der Döner ist die Leibspeise vieler Deutscher. Frisch auf die Hand vom Verkäufer des Vertrauens schmeckt es am besten. Dabei ist das Fleisch wohl die wichtigste Komponente. Was aber, wenn im Döner nicht ist, was versprochen wird? Das hat eine Firma aus dem Kreis Neu-Ulm gemacht: Getarnt als Qualitätsfleisch verkauften die Betreiber tonnenweise billiges Separatorenfleisch aus Osteuropa.

Eintausend Kilogramm Hähnchenbrust, ebenso viel Hähnchenkeulen und 1601 Kilogramm Putenbrustabschnitte soll der Händler nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ende 2021 verkauft haben. Gleich mehrere Firmen seien in den Prozess verwickelt gewesen. So habe ein Fleischproduzent aus Stuttgart die Ware an die Firma verkauft. Unter Mithilfe eines weiteren Unternehmens sei das Separatorenfleisch dort zum Qualitätsprodukt umetikettiert worden. Laut Anklage haben alle Beteiligten von diesem Prozess gewusst.

Prozess in Neu-Ulm: Fleisch wurde schlecht gekühlt und dreckig gelagert

Weil einige der ausgelieferten Dönerspieße nicht fachgerecht gekühlt waren, wurde der Öffentliche Gesundheitsdienst auf das Unternehmen auffällig. Bei einer Überprüfung entdeckte das Gesundheitsamt, dass das Unternehmen minderwertiges Fleisch als qualitativ hochwertige Ware verkaufte. Auch die Räume, in denen das Separatorenfleisch verarbeitet wurde, waren laut der Vorsitzenden Richterin Gabriele Buck in sehr unhygienischem Zustand: „Ich finde es ja schon fast gruselig“, sagte die Richterin hierzu.

Aufgrund mildernder Umstände wurden das Verfahren gegen fünf der sechs Angeklagten eingestellt. Zwei von ihnen müssen jedoch ein Bußgeld zahlen. Nur ein Angeklagter wurde zu Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Weder das produzierende Unternehmen noch der Händler sind noch existent.