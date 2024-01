Drogenhandel über Neu-Ulmer Mietlager: Mann und Frau müssen ins Gefängnis

Bis zu 21 Kilogramm Drogen haben sich eine Frau und ein Mann aus Köln an Mietlager schicken lassen, unter anderem nach Neu-Ulm. Jetzt wurden sie vor Gericht verurteilt.

Sie kommen ursprünglich aus Köln, wurde dort auch festgenommen. Weil sie sich aber kiloweise Drogen unter anderem an ein Neu-Ulmer Mietlager haben schicken lassen, mussten sich seit Mitte November vergangenen Jahres eine Frau und ein Mann vor dem Memminger Landgericht verantworten. Früher als gedacht kam es in dem Fall nun zu einem Urteil.

Die 31-Jährige und ihr 37 Jahre alter Komplize wurden am vergangenen Dienstag wegen Drogenhandels zu Haftstrafen verurteilt. Die Frau muss für zwei Jahre und elf Monate hinter Gitter, der Mann kommt für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Er wurde zusätzlich für den Besitz einer verbotenen Waffe verurteilt. Dabei handelt es sich um ein Messer, wie ein Sprecher des Landgerichts Memmingen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Prozess am Landgericht Memmingen: Drogen an Neu-Ulmer Mietlager geschickt

Eigentlich waren noch weitere Verhandlungstage angesetzt. Die Angeklagten aber hatten sich mit dem Gericht auf eine Vereinbarung verständigt: Gegen ein Geständnis wurde der Frau und dem Mann ein bestimmter Strafrahmen garantiert. Vertreter von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten zwar leicht voneinander abweichende Forderungen für eine Strafe gestellt. Das Gericht habe sich am Ende ungefähr für die Mitte entschieden, so der Sprecher.

Verurteilt wurden sie demnach gemäß Anklage. Die Frau und der Mann haben in mindestens neun Fällen größere Mengen Haschisch und Marihuana aus Spanien, Portugal und den USA bestellt und diese bis zu 21 Kilogramm fassenden Pakete unter falschen Namen an sogenannte "Self-Storage"-Mietlager liefern lassen. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Juli 2022 und Februar 2023. Die Lager befanden in Köln, Düsseldorf, Kerpen (alle Nordrhein-Westfalen) und in Neu-Ulm. Das Ganze flog bei Zollkontrollen auf. Die Ermittler legten sich danach auf die Lauer und ertappten die beiden, als sie ihre Ware in Köln abholen wollten.

