Prozess in Neu-Ulm

vor 43 Min.

78-Jähriger vergewaltigt Nachbarin: Opfer lebt danach auf der Straße

Plus Ein Rentner half einer Nachbarin und forderte im Gegenzug sexuelle Dienste von ihr. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

Von Rosaria Kilian

Am Ende gibt die Strafrichterin Gabriele Buck dem Angeklagten mit auf den Weg: "Sie haben aus einem ehrenwerten Haus ein Haus voller Straftaten gemacht." Der 78-Jährige aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm musste sich wegen Vergewaltigung und anderer Delikte vor dem Schöffengericht in Neu-Ulm verantworten. Für das Opfer hatten seine Taten gravierende Folgen: Die Frau landete auf der Straße.

Die Minuten vor Prozessbeginn unterhält sich der Angeklagte noch angeregt mit seinem Verteidiger Georg Mayer. Während des Prozesses aber verhält sich der 78-Jährige still. Er war sein ganzes Leben lang Gastronom, hat einige Gaststätten in der Region geführt. Seit er 2015 in Rente gegangen ist, lebt er in recht bescheidenen Verhältnissen. Bis Anfang 2022 hat sich der Mann nichts zuschulden kommen lassen, eine Nachbarin bezeugt ein gutes, friedliches Verhältnis. "Der Horror fing an, als die Frau K. eingezogen ist", sagt diese Zeugin vor dem Amtsgericht Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen