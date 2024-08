Diebstahl am Arbeitsplatz: Mann klaut Ware im Wert von 31.000 Euro für Online-Verkauf

Sein Gesichtsausdruck ist ernst, seine Körperhaltung wie versteinert: Angespannt sitzt der 33-Jährige in der Anklagebank. Trotzdem wirkt er gefasst. „Ich erkenne alles an“, sagt er kurz vor der Urteilsverkündung. „Es tut mir leid.“ Über Monate hinweg hatte der Mann diverse elektronische Bauteile im Wert von insgesamt 31.630 Euro aus dem Lager seines Arbeitgebers gestohlen, und daraus ein lukratives Nebengeschäft gemacht: Über Ebay Kleinanzeigen verkaufte er die Ware gewinnbringend weiter, häufig an den gleichen Abnehmer. Am Ende sollte es genau dieser Käufer sein, durch den der Schwindel aufflog.

