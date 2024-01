Erst pöbelte er Kinder an, dann spuckte er einem Polizisten ins Gesicht

Plus Nach einem Vorfall an einer Neu-Ulmer Grundschule rastet ein 39-Jähriger aus. Vor Gericht zeigt er sich reumütig, doch der Richterin ist das zu wenig.

Sechs Polizisten waren nötig, um Anfang März vorigen Jahres einen randalierenden Mann in der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu bändigen. Der 39-Jährige, der zuvor Grundschulkindern Angst eingejagt haben soll, bedachte die Beamten mit einer Tirade übler Beleidigungen. Einem spuckte er voll ins Gesicht. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Das wog umso schwerer, als er bereits einschlägig vorbestraft war.

Mehrere Polizisten schildern als Zeugen, was sich an jenem Tag im März 2023 zugetragen hat. "Wir wurden zu einer Randale bei der Mark-Twain-Schule gerufen", berichtet einer der Beamten. Ein Betrunkener habe dort Kinder angepöbelt. Außerdem sei eine Mitarbeiterin angegriffen worden. Vor Ort zeigte sich, dass der Mann nicht nur alkoholisiert war, sondern auch zunehmend aggressiv.