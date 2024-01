Rentner ließ seinen kranken Hund leiden – "Ich hatte Angst"

Plus Ein 74-Jähriger geht nicht mit seinem Hund zum Tierarzt, obwohl der Cocker Spaniel starke Schmerzen hat. Das bringt den Halter vors Amtsgericht Neu-Ulm.

Angeblich war der Hund für den Angeklagten wie ein Freund, ja ein Familienmitglied. Doch als sein langjähriger Gefährte krank wurde, ging er nicht mit ihm zum Tierarzt, sondern ließ ihn leiden. Wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz musste sich der 74-jährige Rentner aus dem Landkreis Neu-Ulm deshalb nun vor Gericht verantworten. Warum kümmerte er sich nicht um den Hund, der Schmerzen hatte?

Der betagte Cocker Spaniel des Angeklagten lebt inzwischen im Tierheim Weißenhorn, nachdem er dem Mann davon gelaufen war. In der Einrichtung wurde der Hund von einer Ärztin untersucht, die feststellte, wie schlecht es dem Tier ging. Der Halter wurde angezeigt und erhielt einen Strafbefehl über 30 Tagessätze wegen Tierquälerei. Dagegen legte der Mann Widerspruch ein, worauf er sich jetzt vor Richterin Gabriele Buck auf der Anklagebank wiederfand.