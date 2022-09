Prozess in Neu-Ulm

06:30 Uhr

Feinde seit Kindheitstagen: Fieser Nachbarschaftsstreit endet vor Gericht

Lokal Zwei Männer aus dem Kreis Neu-Ulm kennen sich seit Kindheitstagen, sie sind Nachbarn. Der gegenseitige Hass sitzttief. Nun musste sich einer vor Gericht verantworten.

Von Jonas Klimm

Der Angeklagte hatte es selbst in der Hand. Mehrfach versuchte Richterin Antje Weingart, mit gutem Willen auf den 50-Jährigen einzuwirken, die Streitigkeiten mit seinem Nachbarn zu befrieden, und so einer Verurteilung zu entgehen. Er wollte es partout nicht. So endete ein jahrelanger nachbarschaftlicher Konflikt, bei dem unter anderem Schneebälle geflogen sind, vorerst mit einem Urteilsspruch – eine Fortsetzung des Zwists ist indes nicht ausgeschlossen.

