Prozess in Neu-Ulm

17.05.2024

Überfall auf Finkbeiner in Burlafingen: "Ich brauchte Geld für Schulden"

Plus Lange galten die Täter des Überfalls auf den Burlafinger Getränkemarkt als unbekannt. Jetzt kam einer vor Gericht. Beim Raub stellten sie sich nicht sonderlich geschickt an.

Von Michael Kroha

Mehrmals wurde ein Zeugenaufruf gestartet. Die Polizei verteilte Flugblätter im Ort. Und die Firma Finkbeiner lobte für Hinweise auf die Täter sogar eine Belohnung von 1000 Euro aus. Geholfen aber hatte es alles nichts. Lange galten die Täter des Überfalls auf den Getränkemarkt in Burlafingen als unbekannt: Zwei Männer hatten am 15. Januar 2022 eine vierstellige Summe erbeutet. Angestellte wurden mit Messern bedroht. Was öffentlich so bislang unbekannt blieb: Die Ermittler kamen zwischenzeitlich doch noch zumindest einem der Übeltäter auf die Spur. Denn, es war nicht dessen erster Überfall. Und beim Raub auf den Finkbeiner-Markt in der Adenauerstraße agierte er nicht sonderlich geschickt, wie sich jetzt vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Neu-Ulm herausstellte.

"Ich war's", räumte der heute 21-Jährige gleich zu Beginn des Prozesses am Donnerstag ein. Er habe zur Tatzeit unter einer Drogensucht gelitten, habe gekifft und sich gut ein Gramm Kokain pro Tag verabreicht. "Ich brauchte Geld für Schulden." Bis zu 400 Euro seien das gewesen. Der Straßenpreis für ein Gramm Kokain lag damals bei grob 80 Euro. Vom Überfall erhoffte er sich bis zu 1500 Euro. Mit seinem Komplizen sei 50/50 vereinbart gewesen. Vom übrigen Rest habe er sich weiteres Kokain gekauft. Sein Kompagnon gilt für die Ermittler weiterhin als unbekannt. Dessen Namen wollte der 21-Jährige vor Gericht nicht verraten. Auch nicht, als Richter Thorsten Tolkmitt und auch sein Verteidiger Mihael Milosevic ihm erklärten, dass ein entsprechender Hinweis bei der Strafbemessung einen Bonus einbringt. "Ich will keine Leute mit reinziehen", so der 21-Jährige, der stattdessen eingestand: "Ich hatte die Idee."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen