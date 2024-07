15-Jährige in Wiblinger Wald erwürgt: Schon vor dem Gerichtssaal wird es emotional

Am Landgericht Ulm sind an diesem Freitagmorgen die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Direkt am Eingang des Justizgebäudes findet eine Kontrolle statt. Obwohl die Verhandlung gegen den Freund der Getöteten nicht-öffentlich ist, werden Pressevertreter hineingelassen. Die Tat und ihre Umstände hatten in der Region für Erschütterung gesorgt: Ein 15-Jähriger soll seine gleichaltrige Freundin Ende vergangenen Jahres in einem Wald beim Ulmer Stadtteil Wiblingen getötet haben. Der Prozess vor dem Landgericht Ulm dürfte emotional verlaufen: Schon vor Prozessbeginn traut sich eine Frau nicht so recht in den Gerichtssaal Nummer 319 im obersten Stockwerk des Justizgebäudes.

