194 Buchungen für über 700.000 Euro: Frau nimmt Firmenkonto aus

Plus Eine 38-Jährige soll fast fünf Jahre lang mehr als 700.000 Euro vom Firmenkonto auf ihr eigenes Konto überwiesen haben. Sie gesteht vor Gericht und erklärt die "Katastrophe".

Mit Handschellen und Fußfesseln wird die 38-Jährige aus der Untersuchungshaft in den großen Saal des Ulmer Landgerichts geführt, denn den Vorwurf wiegt schwer. Untreue wird der Frau vorgeworfen, sie soll über fast fünf Jahre hinweg 194-mal Geld vom Firmenkonto auf ihr eigenes Konto überwiesen haben und dabei 715.478,59 Euro veruntreut haben.

Rund 45 Minuten brauchte Staatsanwältin Kerstin Wackenhut um die 194 Taten in der Anklageschrift zu verlesen. Wer von den wenigen Zuhörern im Gerichtssaal dem folgen konnte, bemerkte, dass sich die mutmaßliche Täterin offensichtlich sehr darum bemüht hat, unauffällig vorzugehen. Sie soll extra ein Konto eröffnet habem, auf das sie sich etwa einmal wöchentlich Geld überwies, immer wechselnde Beträge. Auch der Verwendungszweck sei immer ein anderer gewesen, Rechnungs- und Kundennummern wechselten und immer wieder habe die Frau im Buchungstext sogar einen Skontoabzug ausgewiesen.