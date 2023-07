Prozess in Ulm

Angriff auf Polizisten: Packt 14-Jähriger hinter verschlossenen Türen aus?

In Ulm stehen drei Männer wegen einer brutalen Attacke auf einen Polizisten vor Gericht. Ein 14-Jähriger, der dabei gewesen sein soll, wird lediglich als Zeuge gehört. Dieses Bild entstand beim Auftakt des Prozesses.

Plus Ein Jugendlicher soll bei der Gewalttat am Kornhausplatz dabei gewesen sein, war damals aber strafunmündig. In dem Prozess um versuchten Mord gilt er als wichtigster Zeuge.

Von Michael Ruddigkeit

Drei junge Männer müssen sich derzeit wegen eines nächtlichen Angriffs auf einen Polizisten am Kornhausplatz vor dem Landgericht Ulm verantworten. Sie sind wegen versuchten Mordes angeklagt. Mit dabei gewesen sein soll ein 14-Jähriger, der damals aber noch nicht strafmündig war. Er wird daher nur als Zeuge gehört. Am zweiten Verhandlungstag war er bereits hinter verschlossenen Türen vernommen worden. Doch das reicht dem Gericht noch nicht. Von seiner Aussage hängt viel ab – er ist der wichtigste Zeuge in diesem Prozess.

Der Zeuge wird am Landgericht Ulm nicht öffentlich vernommen

Der junge Mann, der am zweiten Verhandlungstag im Jogginganzug vor Gericht erschienen war, verweigerte zunächst die Aussage. Da er mit den Angeklagten weder verwandt noch verschwägert ist, darf er das aber nicht. Die große Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Michael Lang brummte ihm deshalb ein Ordnungsgeld auf. Da der Junge dann immer noch nichts sagen wollte, verhängte das Gericht Beugehaft. Daraufhin erklärte sich der Zeuge bereit, zu sprechen.

