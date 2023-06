Prozess in Ulm

Attacke auf Polizisten: 14-Jähriger verweigert erst, spricht jetzt aber doch

Den drei Angeklagten wird im Fall der brutalen Attacke auf einen jungen Polizisten am Kornhausplatz in Ulm versuchter Mord vorgeworfen. Ein damals 13-Jähriger, der bei der Tat dabei gewesen sein soll, wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Zeugenstand gerufen.

Von Michael Ruddigkeit, Michael Kroha

Der Prozess um die brutale Attacke auf einen jungen Polizisten in Zivil am Kornhausplatz in Ulm ist am Freitag am Landgericht Ulm fortgesetzt worden. Nachdem beim Auftakt das Opfer unter Tränen berichtet hatte, was ihm widerfahren war, sollte nun unter anderem der zum Tatzeitpunkt 13-Jährige aussagen, der beim Angriff dabei gewesen soll, aber als strafunmündig gilt. Schon am Montag war er als Zeuge geladen, erschien aber nicht. Am zweiten Verhandlungstag war der inzwischen 14-Jährige zwar da, weigerte sich jedoch zunächst, Angaben zu machen. Das Gericht griff deshalb durch - mit Erfolg.

Kurz nach Beginn der Verhandlung wurde zunächst die Öffentlichkeit ausgeschlossen, da der Jugendliche als Zeuge gehört werden sollte. Doch der junge Mann im hellgrauen Jogginganzug verweigerte zunächst seine Aussage. Das Gericht unter Vorsitz von Richter Michael Lang machte ihm klar, dass er kein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Nach Informationen unserer Redaktion wurde dem 14-Jährigen, der inzwischen strafmündig ist, ein Ordnungsgeld aufgebrummt.

