Attacke auf Polizisten am Kornhausplatz: Hohe Haftstrafen gefordert

Im Prozess um den Angriff auf einen Polizisten am Kornhausplatz in Ulm hat die Staatsanwältin für jeden der drei Angeklagten Haftstrafen von mehreren Jahren gefordert.

Im Fall der brutalen Attacke auf einen jungen Polizisten am Kornhausplatz in Ulm hat die Staatsanwaltschaft im vermutlich vorletzten Prozesstag am Mittwoch für jeden der Angeklagten eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren gefordert. Die Vertreterin der Anklagebehörde sieht den Vorwurf des gemeinschaftlich begangenen versuchten Mordes als erwiesen an. Die drei Männer im Alter von 18, 24 und 25 Jahren hätten demnach den 25-jährigen Polizisten töten wollen.

Eine Freiheitsstrafe von elf Jahren verlangt die Staatsanwältin für den 24-jährigen Batuhan B., zehn Jahre für den 25-jährigen Nikola L. sowie sechs Jahre Jugendstrafe für den 18-jährigen Emirkan B., den Bruder des 24-Jährigen Batuhan. Der Vertreter der Nebenklage schließt sich dieser Forderung an. Das Verfahren gegen den vierten Tatverdächtigen, einen damals noch 13-Jährigen wurde eingestellt. Er war zum Tatzeitpunkt im Februar noch strafunmündig. Die Plädoyers der Verteidigung werden am Mittwochvormittag noch erwartet.

Attacke auf Polizisten am Kornhausplatz in Ulm: Verdächtige sollen Falle gestellt haben

Der 25-jährige Polizist war in Nacht zum 8. Februar brutal attackiert. Er hatte gerade seinen Dienst im Neuen Bau am Münsterplatz beendet. Auf dem Nachhauseweg waren ihm vier Verdächtige aufgefallen, die er ansprach. Die gingen weiter, er blieb den Unbekannten jedoch auf den Fersen. Am Kornhausplatz kam es zu einem zweiten Zusammentreffen. Dort kreisten ihn die Männer ein. Noch während er einen Notruf absetzte, wurde er angegriffen und schwer verletzt. Eine Polizistin fand den jungen Kollegen. Sie erkannte ihn aber nur an seiner Jacke, so schwer war sein Gesicht entstellt.

Das gefrorene Blut klebte noch auf dem Pflasterstein: In der Nacht auf 8. Februar wurde ein Polizist am Kornhausplatz in Ulm verletzt. Foto: Oliver Helmstädter (Archivbild)

Die drei Angeklagten wurden etwa eine Woche nach der Tat festgenommen. Sie befinden sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Laut einem Hinweis des Vorsitzenden Richters Michael Lang kommt in dem Fall auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes zur Verdeckung einer Straftat – etwa ein versuchter Einbruch – in Betracht. Die Angeklagten äußerten sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen.

25-Jähriger bestritt gegenüber der Polizei am Angriff am Kornhausplatz beteiligt gewesen zu sein

Der Älteste des Trios hatte gegenüber der Polizei bestritten, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Er sei zu der Zeit gar nicht in der Ulmer Innenstadt, sondern in Wiblingen gewesen. Auffällig sei jedoch, dass der 25-Jährige die Tat sehr oft gegoogelt habe, so ein Kripobeamter als Zeuge. Die Auswertung seines Handys habe 251 Suchanfragen ergeben.

Lesen Sie dazu auch

Die Tat löste im Raum Ulm, insbesondere in Polizeikreisen Entsetzen aus. Dass daran auch ein 13-Jähriger beteiligt gewesen sein soll, machte das Entsetzen noch größer. Weil er zum Tatzeitpunkt noch unter 14 Jahre alt und damit strafunmündig war, wurde ihn gegen ihn nicht ermittelt. Er wurde lediglich als Zeuge geladen, verweigerte aber zunächst seine Aussage. Erst nachdem er kurzzeitig in Beugehaft kam, soll er unter Ausschluss der Öffentlichkeit wohl Angaben gemacht haben. Deren Inhalt ist bislang unbekannt.

Das Urteil der 1. Großen Jugendkammer soll am Donnerstag fallen. (mit krom)