Attacke auf Polizisten: "Das Gesicht war nicht mehr zu erkennen"

Am Landgericht Ulm ist der Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Mordes fortgesetzt worden. Zeuginnen und Zeugen schilderten, wie sie das Opfer am Kornhausplatz fanden.

Der nächtliche Nachhauseweg nach einer Spätschicht im Polizeipräsidium Ulm endete für einen 25-jährigen Beamten in einem Albtraum. Am Kornhausplatz wurde er im Februar dieses Jahres von vier vermummten Männern umzingelt und brutal zusammengeschlagen. Drei der mutmaßlichen Täter stehen nun wegen Mordversuchs vor Gericht. Im Prozess am Landgericht Ulm schilderten am Freitag mehrere Zeuginnen und Zeugen, wie sie den schwer verletzten Polizisten in der Tatnacht fanden. Dabei wurde deutlich, welch massiver Gewalt der 25-Jährige ausgesetzt war, der als Nebenkläger das Verfahren verfolgt. Eine Sachverständige kommt zu dem Schluss: Der Mann hätte sterben können.

Eine Notärztin versorgte das Opfer am Kornhausplatz in Ulm

Eine Notärztin vom Universitätsklinikum Ulm berichtet als Zeugin, wie sie in der Tatnacht gegen 1.30 Uhr mit ihrer Fahrerin alarmiert wurde. Sie eilten mit Blaulicht zum Kornhausplatz. Dort stieg die Medizinerin in einen Rettungswagen, in dem der Verletzte bereits lag. Der junge Polizist war ansprechbar und konnte auf Fragen antworten. Sein Kreislauf war stabil. Doch die Verletzungen, die er erlitten hatte, waren extrem. „Das ganze Gesicht war so zugeschwollen, dass man kaum noch Konturen erkennen konnte“, sagt die Zeugin. Sie habe sich gewundert, dass der Mann sprechen konnte. Überall im Gesicht seien Blutverkrustungen gewesen. Auf die Frage der Sachverständigen, ob sie die Verletzungen näher beschreiben könne, sagt die Ärztin: Das sei schwierig, „weil das Gesicht keine Form mehr hatte“.

