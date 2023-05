Prozess in Ulm

vor 32 Min.

Bluttat im Rockermilieu: Mann wird vor Bordell mit Hammer und Messer attackiert

Zwei Mitglieder der Hells Angels sollen in Ulm einen Mann schwer verletzt haben.

Plus Zwei Mitglieder der Hells Angels stehen in Ulm vor Gericht, weil sie Besucher eines Rotlichtlokals angegriffen haben. Sie hielten sie angeblich für verfeindete Gangmitglieder.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Ein Abend in einem Ulmer Bordell endete im Herbst vorigen Jahres für zwei Besucher blutig. Einer wurde verprügelt, der andere mit einem Messer und einem Hammer schwer verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Nun hat der Prozess am Landgericht Ulm begonnen. Laut Staatsanwaltschaft spielte sich die Tat im Rockermilieu ab. Oder eskalierte die Begegnung auf dem Parkplatz eines FKK-Clubs aufgrund einer folgenschweren Verwechslung?

Die Attacke ereignet sich vor einem FKK-Club im Donautal in Ulm

Die Opfer der Attacke, ein 34-Jähriger und ein 22-Jähriger, gingen in der Nacht zum 12. November zusammen mit zwei anderen Männern in ein Bordell im Industriegebiet Donautal. Dort hielten sie sich mehrere Stunden lang auf. Gegen 3.45 Uhr geriet einer der beiden Besucher in einen Streit mit einem Mitarbeiter des Etablissements. Dieser soll den Gästen eine Woche vorher Hausverbot erteilt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen