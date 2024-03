Er wollte töten: Mann wegen versuchten Mordes auf Spielplatz verurteilt

Ein 25-Jähriger beanspruchte eine 13-Jährige für sich und ging mit einer Weinflasche auf einen 16-Jährigen los. Nun kommt er für längere Zeit hinter Gittern.

Ein 25-Jähriger ist am Landgericht Ulm wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das bestätigt eine Gerichtssprecherin am Mittwoch im Nachgang der Verhandlung. Das Gericht sieht es demnach als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen Sommer mit einer abgeschlagenen Weinflasche auf seinen 16-jährigen Mitbewerber um die Gunst einer 13-Jährigen losgegangen ist. Der Jugendliche wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Angeklagte soll aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben.

Über seine Verteidigerin Christina Seng-Roth hatte der Anklagte beim Prozessauftakt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft eingeräumt. "Es ist alles so passiert, wie es in der Anklageschrift vorgelesen wurde", begann die von der Anwältin verlesene Erklärung. Wenngleich der 25-Jährige daraufhin widersprach und sagte: "Ich wollte ihn aber nicht töten." Er könne sich aber rückblickend nicht erklären, warum er das getan hat.

Urteil nach Angriff mit Weinflasche auf Spielplatz an der Wilhelmshöhe in Ulm

Keine Angaben machte der Angeklagte dazu, wie er die 13-Jährige kennenlernte. Jedoch er beanspruchte er das Mädchen für sich und machte das auch jenem 16-Jährigen Syrer klar, der wohl der aktuelle Freund war. An jenem Mittwoch, 20. September, war es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen in der Ulmer Innenstadt gekommen. Die 13-Jährige und der 16-Jährige gingen zum Spielplatz an der Wilhelmshöhe. Zeugen beobachteten, dass der Angeklagte mehrfach vor dem Spielplatz lief, dann hörten sie, wie eine Flasche kaputtgeschlagen wurde und der damals noch 24-Jährige auf das junge Pärchen zulief.

Mit der aufgeschlagenen Flasche verletzte er den 16-Jährigen an Nase, Lippe und Ohr. Die Zeugen sahen das Opfer regungslos auf dem Boden liegen, wählten den Notruf und suchten in der Nachbarschaft nach Hilfe. Während ein Zeuge sich um die Wunden des Opfers kümmerte, floh der Angeklagte zu Fuß. Rund zwei Kilometer entfernt fand ihn eine Streife der Bundespolizei zwischen Bahnlinie und Donau auf Höhe der Illerspitze. Die blutverschmierte Jeans, eine blutige Jacke im Rucksack und eine Schnittwunde an der Hand ließen keine Zweifel aufkommen, dass er an der Tat beteiligt war. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Welche Strafen Staatsanwaltschaft und Verteidigung forderten, war nicht in Erfahrung zu bringen. Die Plädoyers seien in den nicht öffentlichen Teil der Hauptverhandlung gefallen, so die Gerichtssprecherin. (mit thhe)

