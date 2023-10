Hat ein Mann eine 13-Jährige vergewaltigt und sexuell missbraucht?

Einem 38-Jährigen aus der Schweiz wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung vorgeworfen. Die Tat soll sich in Ulm ereignet haben.

Vor dem Landgericht Ulm beginnt an diesem Mittwoch, 11. Oktober, der Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann aus der Schweiz. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung vorgeworfen.

Die Tat soll sich nach Angaben des Landgerichts im September 2021 in Ulm ereignet haben. Der heute 38-jährige Angeklagte soll mit einem damals 13-jährigen Mädchen Geschlechtsverkehr vollzogen haben. Am 28. Juli dieses Jahres erhob die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage gegen den Mann. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Nähere Details waren vor Prozessbeginn nicht in Erfahrung zu bringen.

Verhandelt wird ab diesem Mittwoch, 8.30 Uhr, vor der 1. Großen Strafkammer als Jugendschutzkammer. Das Verfahren ist grundsätzlich öffentlich, heißt es in einer Ankündigung des Landgerichts. Es bestehe allerdings die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit teilweise von der Hauptverhandlung ausgeschlossen wird. Insgesamt sind zwei Zeugen. Es sind zwei Folgetermine vorgesehen. Mit einem Urteil wird Ende Oktober gerechnet. (AZ)