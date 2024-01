Prozess in Ulm

Mann sieht in seiner Mutter den Teufel und attackiert sie – der Grund für ihren Tod?

Am Mittwoch hat am Ulmer Landgericht ein Prozess um einen 44-Jährigen begonnen, der seine Mutter verprügelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert, dass der Mann dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird.

Eigentlich wollte er seiner Mutter nur etwas zu essen machen. Doch plötzlich seien in seinem Kopf diese grauenvollen Gedanken aufgekommen, schildert der Beschuldigte aus dem Alb-Donau-Kreis beim Prozessauftakt vor dem Ulmer Landgericht am Mittwoch. "Ich dachte, ich hätte in ihr den Teufel gesehen."

Der 44-Jährige soll seine Mutter attackiert und verprügelt haben. Die 74-Jährige starb nach wenigen Wochen im Krankenhaus. Nun wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann "Misshandlung von Schutzbefohlenen" vor, denn der Beschuldigte pflegte damals seine Mutter. Die Anklagebehörde geht allerdings davon aus, dass der 44-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte und hat seine Unterbringung in der Psychiatrie beantragt. Darüber muss das Gericht jetzt entscheiden.

