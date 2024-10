Messermord am Eselsberg: Nachbar gesteht vor Gericht, immer wieder fließen Tränen

Immer wieder müssen die Ehefrau des Getöteten und die beiden Töchter im Gerichtssaal weinen. Als Nebenkläger sind sie bei der Hauptverhandlung gegen ihren 55-jährigen Nachbar anwesend. Ihm wird vorgeworfen, im März dieses Jahres am Ulmer Eselsberg den 59 Jahre alten Familienvater getötet zu haben. Außerdem soll er dessen Frau sowie eine der Töchter schwer verletzt haben. Am Freitag hat am Landgericht Ulm der Prozess gegen den psychisch kranken Mann begonnen.

