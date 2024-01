Nach Misshandlung der Mutter: 44-Jähriger im Landgericht Ulm verurteilt

Ein 44-Jähriger leidet seit vielen Jahren unter paranoider Schizophrenie. Vom Wahnsinn getrieben, greift er seine pflegebedürftige Mutter an. Nun wurde verurteilt.

Für die Familie aus dem Alb-Donau-Kreis war es ein tragisches Ende. Der Vater verstarb im Juni 2022, einen Monat darauf hat die Mutter einen Schlaganfall. Der Sohn leidet seit Jahrzehnten unter paranoider Schizophrenie und scheint der einzige gewesen zu sein, der sich um seine 74-jährige Mutter kümmerte. Im Juni des vergangenen Jahres hat er eine Psychose und sieht in seiner Mutter den Teufel. Er bricht ihr mehrere Stellen am Körper, die Mutter wird in die Klinik eingewiesen und verstirbt nach wenigen Wochen. ie