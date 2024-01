Sexuellen Missbrauch von Kindern vorbereitet: 19-Jähriger kommt vor Gericht

Von Ulm aus soll ein 19-Jähriger den sexuellen Missbrauch von Kindern vorbereitet haben. Mit mehreren Mädchen sei er in Kontakt gestanden. Nun kommt er vor Gericht.

Einem 19-Jährigen wird vorgeworfen, von Ulm aus den sexuellen Missbrauch von Kindern vorbereitet zu haben. Zudem soll er in mehreren Fällen kinderpornografische Inhalte erworben haben. Der junge Mann muss sich ab kommendem Montag vor dem Ulmer Landgericht verantworten, wie es in einer Mitteilung des Gerichts am Freitag heißt.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Anfang vergangenen Novembers Anklage gegen den 19-Jährigen erhoben. Demnach soll der der junge Mann zwischen März und August 2022 sowie zwischen April und Juni 2023 über verschiedene Internetdienste zu mehreren Mädchen im Alter zwischen elf und 13 Jahren Kontakt gehabt haben. Er habe die Mädchen dazu verleiten wollen, dass sie an sich sexuelle Handlungen vornehmen und/oder dabei von sich Fotos machen. Die sollten sie ihm dann schicken.

Zudem soll er vorgehabt haben, die Mädchen zu Sexualkontakten mit ihm zu verleiten. Auch soll er sich selbst befriedigt, davon Aufnahmen gemacht und den Mädchen geschickt oder während Live-Chats an sich herumgespielt haben.

Der Angeklagte befindet sich nach Angaben des Gerichts in Untersuchungshaft. Er wird verteidigt vom Ulmer Rechtsanwalt Daniel Mahler. Den Vorsitz der Kammer führt Vorsitzender Richter am Landgericht Michael Klausner, richterlicher Beisitzer ist Richter am Landgericht Benjamin Lenz. Der Prozess beginnt am kommenden Montag, 8.30 Uhr, vor der 2. Großen Jugendkammer. Vier Zeugen sind geladen. Zwei weitere Termine sind angesetzt. Ende Januar wird mit einem Urteil gerechnet.

Die Verhandlung ist grundsätzlich öffentlich, so das Gericht. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit teilweise von der Hauptverhandlung ausgeschlossen wird. (AZ)

