So knöpften falsche Polizisten einer Rentnerin rund 60.000 Euro ab

Plus Ein 43-Jähriger soll im Auftrag von Hinterleuten Bargeld, Schmuck und Gold eingesammelt haben. Nun steht er wegen Betrugs in Ulm vor Gericht.

In ihrer Anklageschrift nennt Staatsanwältin Svenja Haußmann den "modus operandi falscher Polizeibeamter", unter dem das trickreiche Ergaunern der Wertgegenstände zusammengefasst wird. Etwa 84.000 Euro Bargeld sowie Gold und Schmuck im Wert von etwa 5000 Euro soll der Ulmer von Januar bis Juni vergangenen Jahres abgeholt haben und an Hintermänner weitergereicht haben. Zehn Prozent Provision soll er dafür erhalten haben, doch nun verlangt die Staatsanwaltschaft, dass er allen Geschädigten ihren Schaden ersetzt. Für gewerbs- und bandenmäßigen Betrug drohen ihm außerdem bis zu zehn Jahre Haft.

Das 76-jährige Opfer sagt vor dem Landgericht Ulm als Zeugin aus

Am ersten Prozesstag machte der Angeklagte, der von Alfred Nübling vertreten wird, keinerlei Angaben, daher konnte sich die 2. Große Strafkammer ausführlich der Aussage eines Opfers widmen. Die 76-Jährige aus dem Landkreis Augsburg wurde Mitte Januar 2023 von einem angeblichen Polizisten angerufen. Er machte der Witwe weis, dass in der Nachbarschaft Einbrecher unterwegs gewesen seien. Vor Ort wurde angeblich ein Notizbuch gefunden, in dem Z.s Name und Adresse stehe. Ihr drohe also der nächste Einbruch.

