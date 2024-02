Prozess in Ulm

Betrunken Gartennachbarn totgetreten? Das Opfer war sein "Freund"

Der 44-jährige Magnus G. soll seinen Gartennachbar in Ulm totgeprügelt haben.

Plus In einer Kleingartenanlage in Ulm eskaliert ein Saufgelage. Ein 44-Jähriger soll seinen Nachbar getötet haben. Vor Gericht gesteht er, doch es gibt Erinnerungslücken.

Die Anklageschrift beim Prozessauftakt vor dem Ulmer Landgericht offenbart eine grässliche Gewalt: Der 44-jährige Magnus G. wird beschuldigt, während eines Saufgelages mit seinem Gartennachbarn im vergangenen September in Ulm in Streit geraten und auf ihn losgegangen zu sein. Der 45-jährige Vadim S. wurde bei dem Angriff tödlich verletzt.

Nach den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei war es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Der Angeklagte soll dem Opfer "Faustschläge mit maximaler Kraft" und Fußtritte versetzt haben. Dabei wurden Kopf, Hals und Rücken getroffen. Obwohl sich Vadim S. mit seinen Armen gegen die Schläge und Tritte schützen wollte, erlitt er links Brüche an sieben Rippen, rechts waren alle zwölf Rippen gebrochen, teilweise mehrfach. Brustbein, Kehlkopf und Schildknorpel wurden verletzt und auch die Lunge. Binnen weniger Minuten führte das zum Tod.

