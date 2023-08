Urteil im Fall der Polizisten-Attacke am Kornhausplatz wird heute erwartet

Im Prozess um den brutalen Angriff auf einen Polizisten in Ulm steht das Urteil bevor. Welche Strafen Staatsanwaltschaft und Verteidiger fordern.

Die Tat hat im Februar dieses Jahres viele Menschen schockiert: Ein 25-jähriger Polizist wird auf dem Nachhauseweg geschlagen, getreten und so schwer verletzt, dass er hätte sterben können. Jetzt soll am Landgericht Ulm das Urteil gegen die drei Angeklagten fallen. Letzter Verhandlungstag in dem Prozess vor der 1. Großen Jugendkammer ist voraussichtlich am heutigen Donnerstag, 3. August.

Der Prozess am Landgericht Ulm geht am Donnerstag zu Ende

Angeklagt sind drei vorbestrafte Männer im Alter von 18, 24 und 25 Jahren. Sie haben sich vor Gericht nicht zu der Tat geäußert. Das Verfahren gegen einen vierten Beteiligten wurde eingestellt, weil er zum Tatzeitpunkt erst 13 und damit strafunmündig war. Er sagte nicht öffentlich als Zeuge aus und belastete die Angeklagten schwer.

Die Plädoyers wurden am Mittwoch gehalten. Staatsanwältin Janina Möller forderte für die beiden älteren Angeklagten Freiheitsstrafen von zehn und elf Jahren, für den 18-Jährigen eine Jugendstrafe von sechs Jahren – jeweils wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Mordes.

Diese Strafen fordern die Verteidiger der Angeklagten

Die Verteidiger der Angeklagten sprachen sich dafür aus, ihre Mandanten lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen. Im Falle des 18-jährigen Emirkan B. forderte Rechtsanwalt Daniel Mahler eine Jugendstrafe von zwei Jahren. Uwe Böhm, der Anwalt des 24-jährigen Batuhan B., hielt eine Haftstrafe von fünf Jahren für angemessen. Heribert Moosmann, der Verteidiger von Nikola L. (25) sprach sich für eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten aus. Das Urteil soll am Donnerstag um 14 Uhr verkündet werden.