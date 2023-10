Prozess in Ulm

vor 15 Min.

Schweizer muss wegen Vergewaltigung einer 13-Jährigen ins Gefängnis

Plus Ein damals 36-Jähriger reiste aus der Schweiz nach Ulm und hatte Sex mit einer 13-Jährigen, den sie nicht wollte. Jetzt ist in dem Prozess das Urteil gefallen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Erst lud er das Mädchen zu Kentucky Fried Chicken zum Essen ein, dann hatte der Mann aus der Schweiz in einem Hotel in Ulm Sex mit einer 13-Jährigen, den sie aber nicht wollte: Im Prozess vor dem Ulmer Landgericht gegen einen heute 38-Jährigen ist am Montag das Urteil gefallen. Der Anklagte kommt wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit Vergewaltigung ins Gefängnis.

Der Kontakt zwischen den beiden war im Sommer 2021 über eine Dating-App zustande gekommen. Der Mann aus Winterthur stellte dem Mädchen in Aussicht, ein von ihr gewünschtes iPhone zu kaufen, sollte sie mit ihm Zeit verbringen. Am 11. September 2021 kam es zum Treffen. Der Angeklagte reiste dafür extra aus der Schweiz an und holte das Mädchen an einer Ulmer Grundschule ab. Obwohl er wusste, wie alt die 13-Jährige ist, nahm er sie nach einer Mahlzeit in dem Schnellrestaurant mit ins Hotel Leonardo am Blaubeurer Ring.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen