Im Prozess um die Geiselnahme im Starbucks-Café in Ulm haben am Mittwoch die Opfer vor dem Ulmer Landgericht ausgesagt. Allen fiel die Aussage schwer, da die Erinnerungen an den Abend des 26. Januar wieder hochkamen. Fast alle Geiseln kämpfen noch immer mit den Folgen des Erlebten, manche meiden seither sogar die Stadt.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis