Prügelei beim Holzheimer Dorffest: Mann schlägt 28-Jähriger ins Gesicht

Auf dem Holzheimer Dorffest ist es am frühen Sonntagabend, gegen 17.30 Uhr, zu einer Prügelei zwischen zwei Männern und einer Frau gekommen.

Ein 31-Jähriger war zunächst mit einem 28-Jährigen und einer 28-Jährigen in der Kirchstraße in Streit geraten. Dieser eskalierte letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der 31-Jährige der 28-Jährigen in ihr Gesicht geschlagen und zudem seinen 28-jährigen Kontrahenten mit einem Kopfstoß verletzt haben. Der 28-Jährige soll dem 31-Jährigen ebenfalls ins Gesicht geschlagen haben.

Icon Galerie 42 Bilder Eigentlich war Regen angesagt. Aber die Holzheimer ließen sich dadurch glücklicherweise nicht von ihrem jährlichen Dorffest abbringen: Denn bis auf wenige Regenschauer blieb es am Wochenende trocken – ein Glück für die tausenden Besucherinnen und Besucher, die aus dem ganzen Landkreis kamen, um das Traditionsfest zu genießen.

Zur Klärung des genauen Sachverhaltes werden Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)