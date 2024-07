Bei der umstrittenen Querspange durch Ludwigsfeld gibt es eine erneute Wende

Der mögliche Bau einer Querspange von der B28/B30 zur B10 ist für viele Menschen in Ludwigsfeld ein Graus. Sie befürchten Lärm und Dreck. Ob die Tangente jemals gebaut wird, ist zwar offen, doch vieles spricht dafür, wie in der jüngsten Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats deutlich wurde. Bei der Vorhaltetrasse für das umstrittene Bauvorhaben machte das Gremium allerdings einen Rückzieher. Dabei ging es um die Frage, in welchem Korridor die Querspange einmal gebaut werden könnte, falls der Bund das irgendwann beschließt.

