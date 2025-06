Echte Weltmusik schafft einen unvergesslichen Abend

Mit Weltmusikformationen wie „Sirius“ und „Tilufa“ hat sich Rachid Benachour als Komponist, Sänger und Instrumentalist nicht nur in der Region einen Namen gemacht. Bereits im Alter von 16 Jahren veröffentlichte er in Algerien sein erstes Album, tourte, war gefragt. Auch in der neuen Heimat Ulm setzte mit seiner Spielfreude und der Lust am Netzwerken in den vergangenen Jahrzehnten eine große Bandbreite an Stilen und Themen um. Ein eigenes Trio aber setzt der Berber, der seit 1989 in Ulm lebt, erst jetzt um. Mit einem berührenden Konzertabend im Aegis-Garten zeigte der Künstler all seine Facetten.

