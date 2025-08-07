Radfahrerin in Ulm schwer verletzt

Kleine Verbindungsstraßen sind häufig ein gefährliches Pflaster für Verkehrsteilnehmer. Kreuzungen lassen sich hier aufgrund parkender Autos oder enger Bebauung häufig schlecht einsehen. Nun kam es am Mittwochnachmittag zu einem schwereren Unfall am Blaupark.

Gegen 16.20 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Fahrrad über die Straße „Beim B‘scheid“. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Autos, das von der Straße „Obere Bleiche“ in die Kreuzung einfuhr. Daraufhin stieß die Radfahrerin mit dem VW eines 24-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin auf die Motorhaube geschleudert. Danach fiel sie auf die Straße. Mit schwereren Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. (AZ)