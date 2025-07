Spatzen-Fanprojekt startet in Bahnhofsnähe – und ein Bürogebäude wird zur Schule

Zwei wichtige Projekte der Stadt Ulm haben Platz in Räumen des Ulmer Unternehmens Merckle Service gefunden: das Fanprojekt für den SSV Ulm 1846 Fußball und eine Zwischenlösung für die Gustav-Werner-Schule, die saniert werden muss.

Merckle Service entwickelt in Ulm Gewerbe- und Büroflächen. Ein Großprojekt sind die Posthöfe beim Hauptbahnhof Ulm. Diese sollen zu einem lebendigen, urbanen Zentrum umgebaut werden mit Hotel, Gastronomie und Büroflächen. In dem Areal kann jetzt das „Fanprojekt Ulm“ starten. „Wegen unserer unterschiedlichsten Projekte sind wir ständig mit der Stadtverwaltung in einem guten Austausch. So konnten wir der Stadt, die Räume für das Fanprojekt suchte, schnell helfen und für die nächste Zeit Flächen anbieten“, berichtet Andreas Schöberl, Geschäftsführer von Merckle Service. Das „Fanprojekt Ulm“ der Stadt ist Anlaufstelle für die Spatzen-Fans im Alter von 14 bis 27 Jahre. „Die zentrumsnahe Lage am Hauptbahnhof ist ideal für das Projekt und die jungen Fußballfans“, sagt Merckle-Projektentwickler Nicolas Herrmann.

Vom Kontakt zwischen Unternehmen und Ulmer Stadtverwaltung profitieren auch Kinder und Lehrer der Gustav-Werner-Schule in Ulm, die in den nächsten Jahren renoviert wird. Die Stadt suchte für die Zeit der Sanierung ein Ersatzgebäude, das Merckle Service in Jungingen im Hörvelsinger Weg anbieten konnte. Die Stadt mietet den ehemaligen Bürokomplex mit knapp 2700 Quadratmetern an, der derzeit von Merckle Service für die Nutzung als Schule umgebaut wird. Die Gustav-Werner-Schule wird interimsmäßig dort die nächsten Jahre beheimatet sein. „Eine Win-win-Situation“, sagt Schöberl.

„Wir sind sehr dankbar, dass uns die Merckle-Gruppe in dieser herausfordernden Situation mit passenden Räumlichkeiten unterstützt“, erklärt der Ulmer Stadtdirektor Gerhard Semler, zuständig für Bildung und Sport. Für die Gustav-Werner-Schule, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in gemeinsamer Trägerschaft der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises, sei das ein wichtiger Beitrag, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden. (AZ)