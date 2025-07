Schüler der Inge-Aicher-Scholl-Realschule erhält Bundespreis beim Europäischen Wettbewerb

Icon Vergrößern Das Gewinnerbild. Foto: Leyla Szeiler-Wahl Icon Schließen Schließen Das Gewinnerbild. Foto: Leyla Szeiler-Wahl

Unter dem Motto „Sichere die Farben Europas“ beteiligten sich auch in diesem Jahr zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland am 72. Europäischen Wettbewerb – einem der ältesten Schülerwettbewerbe des Landes. Mit dabei: Rafael Testa Camillo von der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Neu-Ulm/Pfuhl. Sein kreativer Beitrag überzeugte nicht nur die bayerische Landesjury, sondern auch die Bundesjury – und wurde mit einem Bundespreis ausgezeichnet.

Vielfalt Europas sollte auf kreative Weise sichtbar gemacht werden.

Die Aufgabe forderte dazu auf, die Vielfalt Europas auf kreative Weise sichtbar zu machen. „Unsere Gesellschaft ist bunt wie die Natur und die Welt, in der wir leben. Entdecke die Farben Europas und sichere sie in deinem Werk. Traue dich, dich von gegenständlichen Grenzen zu lösen!“ Rafael nahm diese Herausforderung mit Mut und künstlerischem Gespür an. Begleitet wurde er dabei von seiner Kunstlehrerin Leyla Szeiler-Wahl, die ihn im kreativen Prozess unterstützte. Ihr gemeinsames Engagement wurde nun mit der bundesweiten Auszeichnung belohnt.

Ehrung in der Bayerischen Staatskanzlei.

Die Ehrung der bayerischen Bundessiegerinnen und -sieger fand Anfang Juli im feierlichen Rahmen in der Bayerischen Staatskanzlei in München statt. Eingeladen hatte der Bayerische Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, MdL Eric Beißwenger.

Die Schulfamilie der Inge-Aicher-Scholl-Realschule ist stolz auf Rafaels Erfolg – ein starkes Zeichen dafür, wie junge Menschen mit Kunst und Kreativität die Zukunft Europas mitgestalten können.

